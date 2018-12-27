Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает "РИА Недвижимость".
По словам главы Сбербанка, очевидно, что будет снижаться объем предложения. В случае, если будет несколько приостановлен спрос, то это приведет к тому, что цены взлетят.
"Для людей, конечно, оба параметра очень важны: ставка по ипотеке и цена жилья", — подчеркнул Греф. По его мнению, в 2019 году российские банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным кредитам.
Сообщается, что средняя ставка по выданным за десять месяцев 2018 года ипотечным кредитам в российских банках составила 9,55%. Это на 1,39% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По кредитам на новостройки ставки снизились до 9,3%. На вторичное жилье — до 9,65%.
Напомним, что в декабре Центральный Банк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 25 базовых пунктов до 7,75%. Также регулятор принял решение с 15 января возобновить закупки иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу.
Фото: cian.ru
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