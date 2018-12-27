Темпы выдачи ипотеки в России в 2019 году снизятся — Греф﻿

Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает "РИА Недвижимость".

По словам главы Сбербанка, очевидно, что будет снижаться объем предложения. В случае, если будет несколько приостановлен спрос, то это приведет к тому, что цены взлетят.

"Для людей, конечно, оба параметра очень важны: ставка по ипотеке и цена жилья", — подчеркнул Греф. По его мнению, в 2019 году российские банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным кредитам.

Сообщается, что средняя ставка по выданным за десять месяцев 2018 года ипотечным кредитам в российских банках составила 9,55%. Это на 1,39% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По кредитам на новостройки ставки снизились до 9,3%. На вторичное жилье — до 9,65%.

Напомним, что в декабре Центральный Банк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 25 базовых пунктов до 7,75%. Также регулятор принял решение с 15 января возобновить закупки иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу.

Фото: cian.ru

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