Объем иностранных инвестиций в российскую недвижимость достиг минимума﻿﻿

Инвестиции в российскую недвижимость снижаются. За 2018 год инвесторы вложили в российскую коммерческую недвижимость $2,5 млрд, сообщает РБК. Это минимальный показатель за последние 13 лет.
По итогам прошлого года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составил $4,7 млрд. Доля иностранных вложений в общем объеме оказалась рекордно высокой и составила 45%.
Самым крупным мировым рынком по объему сделок с коммерческой недвижимостью остается США. Общий объем инвестиций в американскую недвижимость после падения в предыдущие годы вновь вырос на 14% и составил $341 млрд.
Эксперты отмечают, что лидером по вложениям в недвижимость США стал Китай. Но в уходящем году отмечается сокращение китайских инвестиций в американскую недвижимость.
В Европе самым активным рынком недвижимости является Великобритания. По данным JLL, в 2017 году он привлек $79 млрд инвестиций, а по итогам 2018 года ожидается около $78 млрд. Самую большую активность активность на этом рынке проявляют инвесторы из Гонконга и материкового Китая, которых в особенности интересуют офисы.
Аналитики подчеркивают, что на британском рынке российские инвесторы интересуются строительством недорогого жилья, а также микроапартаментами.
Фото: finfocus.today
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