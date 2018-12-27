В "Золотом треугольнике" Петербурга нашли рекордно дешевую квартиру

Самая дешевая квартира в петербургском "Золотом треугольнике" — историческом центре Северной столицы, зоне, ограниченной Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Адмиралтейским проспектом, Гороховой улицей и набережной реки Фонтанки, — стоит 2,3 миллиона рублей, сообщает компания "Метражи".

Площадь жилища, расположенного на Казанской улице, в пешей доступности от всех основных достопримечательностей Петербурга, составляет всего 16 квадратных метров. Основным преимуществом этой квартиры является уникальное местоположение вблизи от Исаакиевского собора и станций метро "Садовая", "Спасская" и "Сенная".

Похожие по уровню цен и площади квартиры также можно найти на Почтамтской улице. Так, лоты площадью 15 и 16 "квадратов" можно приобрести за 2,35 и 2,4 миллиона рублей. Время в пути до Исаакиевского собора, Медного всадника составит не более 5-10 минут прогулочным шагом.

По словам генерального директора ГК "Метражи" Евгения Морозова, подобное жилье пользуется повышенным спросом у инвесторов, которые планируют сдавать свои объекты в краткосрочную аренду.

"Это связано с тем, что большинство туристов в первую очередь ищут объекты проживания в Петербурге вблизи от основных достопримечательностей и станций подземки", — подчеркнул Евгений Морозов.

Фото: peterburg.biz

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