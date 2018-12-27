Наиболее дорогостоящий столичный объект для аренды жилья в декабре сдавался по ставке 550 тыс. руб в месяц, сообщает "Инком-Недвижимость". Это 4-комнатная квартира в Б. Тишинском переулке площадью 200 кв.м.
Квартира-рекордсмен в списке самой дорогой аренды жилья в столичном мегаполисе находится в районе станции метро "Белорусская" на 3-м этаже 12-этажного современного кирпичного дома. Она включает студию (65 кв.м) с камином, кабинет, спальню и гостевую комнату.
Второе место в декабре заняла квартира за 500 тыс. рублей в месяц в 1-м Зачатьевском переулке площадью 173 кв.м. Жилплощадь включает гостиную, 3 спальни, 2 гардеробные комнаты, 3 санузла. Из панорамных окон открывается живописный вид на Зачатьевский монастырь.
"Бронза" досталась 9-комнатной двухуровневой квартире со стоимостью найма 450 тыс. рублей в месяц на Ленинградском проспекте. Жилплощадь в 600 кв.м расположена на последнем этаже 15-этажного дома недалеко от станции метро "Динамо". На 1-м этаже квартиры размещены зал для мероприятий и 5 спален. На 2-м — кабинет, комната отдыха, спортзал, сауна, гардеробные.
Фото: domofond.ru
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