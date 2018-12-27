Англичане уезжают из Лондона из-за цен на жилье

Жители Лондона в 2018 году приобрели рекордное за последнее десятилетие количество жилья за пределами столицы, пишет "Коммерсант". Эксперты прежде всего связывают это с ценами на лондонскую недвижимость, которые по-прежнему остаются самыми высокими в стране.

В уходящем году лондонцы потратили £30 млрд на жилье при переезде за пределы столицы, это самый высокий показатель с 2007 года. Определяющим фактором стали слишком высокие цены на недвижимость в самом Лондоне. Из-за этого многие люди просто не могут себе позволить купить жилье в столице Великобритании.

Несмотря на то, что в провинции цены на жилье тоже растут довольно быстро, они заметно ниже столичных. Так, в октябре средняя стоимость жилого дома в Лондоне составляла £474 тыс., за пределами британской столицы — £231 тыс.

В 2018 году жители Лондона купили 74 350 домов за его пределами. Это на 3,8% больше, чем в 2017 году. В целом это рекордный показатель с 2007 года. Тогда лондонцами было приобретено 113 640 домов, на их покупку было потрачено £37 млрд. Сейчас затраты составили около £30 млрд.

Фото: timefortravel. ru

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