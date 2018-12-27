Около половины жилья комфорт-класса, реализуемого на первичном рынке столицы, предлагается покупателям с отдельными помещениями для хранения вещей, сообщает "НДВ-СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ".
Эксперты отмечают, что за последние 5 лет отдельные помещения для хранения вещей стали обязательным атрибутом современного жилищного строительства в сегменте комфорт-класса. Хотя еще до недавнего времени выделенные келлеры встречались преимущественно в высокобюджетных проектах.
По мнению аналитиков, популярность келлеров основана на том, что они интересны разнообразным категориям граждан. И молодежи, и семейным парам, и пожилым людям. Келлеры воспринимаются покупателями жилья как альтернатива балконам или лоджиям, где они привыкли хранить свои вещи — от лыж до одежды и мебели.
Как правило выделенные кладовые располагаются в зоне паркинга на минус первом этаже. Или, как вариант, в специально отведенных местах, что выгодно покупателям. Во-первых, таким образом такая "кладовка" не отнимает полезную жилую площадью непосредственно в квартире. Во-вторых, стоимость квадратного метра в зоне парковки дешевле на 15-20% стоимости квадратного метра в жилом помещении. Например, сегодня покупка кладовки площадью 4-6 кв.м обойдется в 400-500 тыс. руб. в зависимости от характеристик объекта и его расположения.
Фото: metragi. ru
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