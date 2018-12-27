Инвесторы стали вкладываться в хостелы

Чемпионат мира по футболу (ЧМ) и рост популярности внутреннего туризма стали мощным драйвером для рынка хостелов, пишет "Коммерсант". В 2018 году новых хостелов в России открылось на 83% больше, чем в прошлом.

По мнению экспертов, в бюджетных гостиницах инвесторов привлекают невысокие затраты на запуск и короткие сроки окупаемости. Однако работа в этом сегменте осложняется растущей конкуренцией.

В 2018 г. в 50 крупнейших городах России через системы бронирования были доступны места в 530 новых хостелах. Показатель на 83% превысил результаты 2017 г. Это примерно треть от всего рынка. Всего в стране сейчас для бронирования доступны 1,57 тыс. хостелов. То есть за 2018 год сформировалась треть текущего предложения. В 2013 году в Москве было около 40 хостелов.

Москва стала лидером по стране по росту числа хостелов. За год в столичном мегаполисе открылся 121 новый хостел. В Санкт-Петербурге появилось 67 новых хостелов, в Казани — 32, Самаре — 19, Нижнем Новгороде — 18, Краснодаре — 17, Новосибирске — 14, Волгограде и Иркутске — по 13. Основной рост наблюдался в городах, принимавших ЧМ-2018, ставший одним из основных драйверов роста гостиничного бизнеса эконом-класса.

По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь в Россию приехало 3,6 млн иностранных туристов, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Увеличение внутреннего турпотока в текущем году составило 25%.

Фото: gazeta.ru

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