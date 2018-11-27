Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо продал свою виллу у озера в Лос-Анджелесе со скидкой $150 тыс. (примерно 10 млн руб.), информирует РБК.
Актер долго не мог найти покупателя. И только после того, как стоимость дома была снижена со $1,75 млн (116 млн руб.) до $1,6 млн (106 млн руб.), сделка была заключена буквально в тот же день. Сообщается, что Ди Каприо купил виллу в испанском стиле в 1998 году у одного из членов своей семьи за $775 тыс. Вилла была посnроена в начале прошлого столетия, Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. футов (325 кв.м), а участка — 6,4 кв. футов (594 кв.м).
На вилле есть гостиная, кабинет, кухня, несколько зон отдыха,а также четыре спальни и четыре санузла. При продаже дома было подчеркнуто, что в нем кованые перила, высокие потолки, деревянные двери и несколько каминов. Полы в большинстве помещений уложены кафельной плиткой.
Помимо пруда на участке есть бассейн и фонтан. Есть специальная зона для просмотра фильмов под открытым небом. Также здесь расположен гараж. Вся территория особняка огорожена забором из живых растений и воротами в испанском стиле.
Отмечается, что это уже не первый дом голливудского актера, который был продан с существенной скидкой. В 2014 году Ди Каприо снизил цену на свой дом в Малибу на $4 млн.
Фото: golos.ua
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