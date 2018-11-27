Объём продаж в самом верхнем ценовом сегменте элитной жилой недвижимости столичного мегаполиса остаётся стабильным, сообщает Kalinka Group. С 2016 года количество сделок с объектами от 900 тыс. рублей за 1 кв.м составляет порядка 80 в год.
Только в третьем квартале 2018 года было заключено 25 таких сделок. С января этот показатель растёт, хотя всё ещё уступает результатам второго квартала рекордного прошлого года (31 сделка).
Объём продаж в высшей ценовой категории в третьем квартале 2018 составил 5 067 кв.м, однако заметно уступает рекордным показателям первого квартала 2016 года - 5 957 кв.м.
Объёмы продаж в денежном выражении с начала 2018 года практически удвоились (в третьем квартале 2018 — 6,49 млрд рублей, в первых двух кварталах — 4,41 млрд и 4,46 млрд рублей соответственно). Но остаются ниже, чем во втором-третьем кварталах 2017 года (6,73 млрд и 6,76 млрд рублей соответственно). Самый высокий результат за последние три года был отмечен в первом квартале 2016-го — 7,93 млрд рублей.
Абсолютное большинство сделок проходило в пределах до 5 млн долларов. Количество сделок выше этой ценовой категории достигает порядка 20 в год.
По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, даже в самых дорогих проектах на первичном рынке бюджеты 70% сделок чаще всего не превышают 300 млн рублей, а площадь лотов — 250-300 кв.м.
"Выше цена у уникальных предложений, например, пентхаусов. Тем клиентам, которым хочется купить более просторное жильё, часто приходится объединять соседние лоты", — подчеркнула Екатерина Румянцева.
Фото: urbanlook.ru
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