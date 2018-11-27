За два года, прошедшие с момента открытия платформ МЦК, спрос на "вторичку", расположенную в шаговой доступности от "Хорошёво", увеличился на 16%, около "Делового центра" на 15%, возле "Бульвара Рокоссовского" на 19%, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.
На подорожание недвижимости около станций "Хорошёво" и "Деловой центр" в значительной степени повлияло активное строительство и последующий переход объектов c "первички" на "вторичку".
В случае же с "Бульваром Рокоссовского" изменение цены произошло из-за открытия нового транспортно-пересадочного узла. И, как следствие, улучшение транспортной доступности локации. Эксперты отмечают, что речь идет именно о качественных лотах.
Несмотря на то, что спрос на вторичное жилье около указанных станций Московского центрального кольца заметно вырос, на усиление покупательской активности и, как следствие, на цены на недвижимость в большей степени повлияли различные факторы. Изменение цены вторичного жилья возле станций "Хорошёво" и "Деловой центр" обусловлено главным образом постепенным переходом на "вторичку" объектов с первичного рынка. Причем преимущественно премиальных.
Фото: moscow-i-ya.livejournal.com
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