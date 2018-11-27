Жители района Кунцево не дают сносить свои дома

Итоги очередного заседания в Верховном суде по апелляции жителей Кунцево закончилось не в пользу последних. Москвичи требовали от правительства Москвы пересмотреть проект застройки 47- 48-го кварталов западного района столицы, называя планируемый снос их домов "рейдерским захватом".

Речь идет о 37 домах, построенных в 50-е годы Мостотрестом для своих сотрудников. Трех, четырех и пятиэтажные дома возводились по индивидуальным проектам еще до того, как территорию Рабочего поселка (ныне Кунцево) присоединили к Москве. Жители района считают этот утопающий в зелени уголок столицы одним из немногих, где еще сохранился дух малоэтажной Москвы.

Проект планировки кварталов 47 и 48 был утвержден постановлением столичного правительства №903 год назад по программе переселения пятиэтажек.

Одним из стартовых зданий проекта должен стать дом в сквере на улице Ивана Франко, из-за которого и началось противостояние между компанией ПИК и жильцами.

Жильцы ближайших домов уверены, что начавшееся рядом строительство приведет их дома в аварийное состояние. Их легче будет снести, чтобы затем построить на этом месте коммерческое жилье.

Противостояние достигло апогея, когда на территорию придомового сквера дома №20 строители привезли бетонные блоки для ограждения строительной площадки, чему попыталась воспрепятствовать группа районных активистов и жильцов. Застройщик — группа компаний ПИК — установил возле сквера круглосуточное дежурство. Жители также начали нести 24-часовую вахту, перегородив въезд автомобилем "Газель". В нем же заодно разместился мобильный штаб поддержки Координационного совета инициативных групп Москвы.

После того, как Верховный суд России отклонил коллективный иск жителей московского района Кунцево, активисты заявили о том, что будут обжаловать это решение в следующей инстанции — президиуме Верховного суда.

Фото: bbc.com

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