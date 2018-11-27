Google купила офисные здания в Калифорнии на $1 млрд﻿

Корпорация Google приобрела за $1 млрд комплекс офисных зданий недалеко от штаб-квартиры в г. Маунтин-Вью в штате Калифорния, информирует San Francisco Chronicle.

СМИ отмечают, что это крупнейшая в 2018 году сделка в сфере недвижимости в Сан-Франциско и близлежащих городах.

Сообщается, что речь идет о 12 офисных зданиях. Площадь помещений составляет почти 74 тыс. кв.м. В этих офисах можно разместить примерно 5 тыс. сотрудников.

Комплекс прежде принадлежал социальной сети LinkedIn. Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщила, что Google планирует расширить свое представительство в Нью-Йорке. Компания намерена приобрести офисные площади, пригодные для размещения 12 тыс. новых служащих. Это позволит практически удвоить численность персонала компании в мегаполисе.

Напомним, что Google — публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии. Google также занимается разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином и зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года. Сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более $110 млрд.

Фото: cat.com.ru

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