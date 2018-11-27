Детский сад со стеклянной башней построят на месте ЗИЛа﻿

Детский сад со стеклянной башней построят на юге столицы на территории завода имени Лихачева (ЗИЛ). Объект появится в составе жилого комплекса «ЗИЛАРТ», сообщает портал Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, здание будет соответствовать требованиям европейского стандарта в области безопасности и экологии EcoMaterial. Его главной архитектурной особенностью детского сада станет стеклянная башня с часами.

Детский сад рассчитан на 300 мест. После сдачи объекта застройщик намерен передать дошкольное учреждение на баланс города.

Также в ходе возведение жилого комплекса будут построены общеобразовательная школа на 825 мест и дошкольные учреждения на 1510 мест, из которых 845 мест будут переданы городу.

Сообщается, что строительство многофункционального комплекса «ЗИЛАРТ» на Автозаводской улице ведется на месте реорганизуемой промышленной территории ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ).

Фото: amur.info

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