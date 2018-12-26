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Жильцам аварийных домов дадут дополнительные гарантии при сносе﻿

Недвижимость

Минстрой России разработал законопроект, дающий дополнительные гарантии жилищных прав для собственников квартир в аварийных домах, которые подлежат сносу или реконструкции, сообщает ТАСС.

Жильцам аварийных домов дадут дополнительные гарантии при сносе﻿. 396453.jpeg

По решению органов государственной власти субъекта РФ собственникам квартир в домах, признанных в установленном порядке аварийными, а также жилых зданиях, подлежащими сносу или реконструкции, могут устанавливаться дополнительные гарантии жилищных прав", — говорится в законопроекте министерства.

Одной из форм таких гарантий станет предоставление жилья по договорам найма специализированного жилищного фонда. Помимо этого, собственникам аварийного жилья будут предоставлены субсидии на приобретение жилого помещения и (или) на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом или займом.

В законопроекте прописан порядок предоставления субсидии на приобретение жилья. В том числе для  использования такой субсидии на уплату гражданином разницы между стоимостью изымаемого у него жилого помещения и стоимостью предоставляемого взамен жилья.

Фото: prok.mr.ru

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Темы жилье жители минстрой гарантии недвижимость
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