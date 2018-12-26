Россияне в среднем тратят 11,4% семейного бюджета на ЖКХ

Каждый месяц россияне тратят 11;% семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средняя сумма коммунальной платежки - 5 038 рублей, пишет «Российская газета».
Ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на ЖКУ составляют 5038 рублей при средней заработной плате по стране в 42,5 тысячи рублей. Самый большой платеж в Камчатском крае - в среднем по региону 10 189 рублей. Меньше всего в Курской области - 2483 рубля.
Наиболее весома доля "коммуналки" в семейном бюджете жителей Республики Тыва (24,5 процента) и Камчатского края (16,3 процента). Меньше всего платят за услуги ЖКХ в Республике Северная Осетия - Алания (6 процентов) и Курской области (6,3 процента).
Для столичного мегаполиса показатель составил чуть выше среднего по стране - 13,9 процента. При этом в Санкт-Петербурге услуги ЖКХ обходятся дешевле (10,7 процента).
Как отмечают эксперты, доля платежей за услуги ЖКХ в России меньше, чем в некоторых европейских странах. Лидером по высоким платежам является Великобритания. Жители Туманного Альбиона отдают 22 процента своего дохода за жилищно-коммунальные услуги. Средняя зарплата англичанина составляет 2065 долларов.
Фото: zhrhacker.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Рост НДС спровоцировал двойную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году
Применение "умных" технологий в ЖКХ не приведет к росту тарифов
|Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году
На Лолиту Милявскую повесили огромный долг по ЖКХ
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых популярных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в истории и культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?