Россияне в среднем тратят 11,4% семейного бюджета на ЖКХ

Каждый месяц россияне тратят 11;% семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средняя сумма коммунальной платежки - 5 038 рублей, пишет «Российская газета».

Ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на ЖКУ составляют 5038 рублей при средней заработной плате по стране в 42,5 тысячи рублей. Самый большой платеж в Камчатском крае - в среднем по региону 10 189 рублей. Меньше всего в Курской области - 2483 рубля.

Наиболее весома доля "коммуналки" в семейном бюджете жителей Республики Тыва (24,5 процента) и Камчатского края (16,3 процента). Меньше всего платят за услуги ЖКХ в Республике Северная Осетия - Алания (6 процентов) и Курской области (6,3 процента).

Для столичного мегаполиса показатель составил чуть выше среднего по стране - 13,9 процента. При этом в Санкт-Петербурге услуги ЖКХ обходятся дешевле (10,7 процента).

Как отмечают эксперты, доля платежей за услуги ЖКХ в России меньше, чем в некоторых европейских странах. Лидером по высоким платежам является Великобритания. Жители Туманного Альбиона отдают 22 процента своего дохода за жилищно-коммунальные услуги. Средняя зарплата англичанина составляет 2065 долларов.

Фото: zhrhacker.ru

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