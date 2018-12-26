Власти Москвы запланировали масштабный капремонт жилых домов в 2019 году﻿

В столице планируется провести капитальный ремонт в двух тысячах домов в будущем году. Ремонт будут делать в рамках региональной программы, сообщает РИА Недвижимость.

По данным комплекса городского хозяйства столицы, в домах отремонтируют все системы жизнеобеспечения, которые требуют капитального обновления.

Отмечается, что в перечень вошли, в частности, более 1,5 тысячи инженерных систем электроснабжения, 1,4 тысячи крыш и 1,7 тысячи фасадов. Полной замене подлежат более 2 тысяч лифтов.

Работа по домам по программе капремонта на 2019 год уже начата. Решения собственников получены. Идет разработка проектной документации.

Напомним, что в уходящем году капитальный ремонт затронул также более 2 тысяч домов. Всего по программе выполняется 15 видов работ. Среди них ремонт основных инженерных систем, систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока. А также замена мусоропроводов, оконных блоков, ремонт подъездов. До конца текущего года в отремонтированных домах заменят 2,6 тысячи лифтов.

Фото: mosreg.ru

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