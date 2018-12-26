Власти Москвы запланировали масштабный капремонт жилых домов в 2019 году﻿

В столице планируется провести капитальный ремонт в двух тысячах домов в будущем году. Ремонт будут делать в рамках региональной программы, сообщает РИА Недвижимость.
По данным комплекса городского хозяйства столицы, в домах отремонтируют все системы жизнеобеспечения, которые требуют капитального обновления.
Отмечается, что в перечень вошли, в частности, более 1,5 тысячи инженерных систем электроснабжения, 1,4 тысячи крыш и 1,7 тысячи фасадов. Полной замене подлежат более 2 тысяч лифтов.
Работа по домам по программе капремонта на 2019 год уже начата. Решения собственников получены. Идет разработка проектной документации.
Напомним, что в уходящем году капитальный ремонт затронул также более 2 тысяч домов. Всего по программе выполняется 15 видов работ. Среди них ремонт основных инженерных систем, систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока. А также замена мусоропроводов, оконных блоков, ремонт подъездов. До конца текущего года в отремонтированных домах заменят 2,6 тысячи лифтов.
Фото: mosreg.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Плата за капремонт в Москве вырастет на 7% с 1 января
|При сносе аварийных домов жителям вернут взносы за капремонт
Регионы потратят на капремонт жилья 160 млрд рублей
|Путин разрешил некоторым пенсионерам не платить за капремонт
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых популярных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в истории и культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?