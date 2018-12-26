Власти Подмосковья не ожидают проблем у застройщиков в Новом году﻿

Строительный бизнес Московской области не должен столкнуться с проблемами в связи с изменениями законодательства в области долевого строительства, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
По словам главы региона, бизнес не столкнется с серьезными проблемами, поскольку по ряду вопросов требования смягчаются. В частности снижено требование к застройщику в части опыта строительства многоквартирных домов. Но в то же время Андрей Воробьев отметил, что региональные власти сокращают их ввод в эксплуатацию.
В этом году ввод многоквартирных домов составит 4,8 миллиона квадратных метров. В следующем — 4,5 млн кв.м, отметил губернатор Московской области.
Также Андрей Воробьев заявил, что правительство Московской области намерено выделить в 2019 году на достройку объектов Urban Group около 3 млрд рублей.
Как сообщал ранее губернатор, власти Московской области возьмут на себя около половины всех расходов на достройку домов обанкротившейся Urban Group.
Фото: realty.vesti.ru
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