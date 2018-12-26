Ипотечные долги россиян достигли рекордного уровня﻿

С января по ноябрь 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллиона рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Дом.рф".

Всего за первые десять месяцев 2018-го объем выдачи составил 2,37 триллиона рублей. Еще порядка 300 миллиардов пришлось на выдачу в ноябре. Показатели ноября оказались выше результатов аналогичного месяца 2017-го на треть. В результате выдача кредитов на покупку жилья достигла максимального за всю историю российского ипотечного рынка уровня.

Главным образом рост ипотеки обеспечили новые заемщики. Для рефинансирования по итогам десяти месяцев 2018-го не превышает 11 процентов.

Эксперты отмечают, что средняя ставка по ипотеке в России за десять месяцев 2018 года составила 9,55 процента. Это на 1,39 процентного пункта ниже аналогичного показателя прошлого года.

По прогнозам аналитиков, после повышения ключевой ставки Банком России в декабре до 7,75 процента каждый банки будут сами будут принимать решения по поводу повышения ставок. Это будет зависеть от стоимости фондирования, маржинальности продуктов и общей бизнес-стратегии.

В среднем в уходящем году по ипотеке заключалось почти 60 % всех сделок с новостройками, и половина — на вторичном рынке.

Фото: banki.ru

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