Принятые в конце года поправки в федеральное законодательство, касающиеся новых правил в долевом строительстве, вызывают множество вопросов. Один из них касается условий проведения рекламных компаний застройщиков, пишут "Ведомости".
Отныне на девелоперов, которые будут привлекать средства граждан через эскроу-счета, наложены довольно жесткие ограничения по использованию этих средств. Рекламные расходы остались в числе целевых. Но для проектов, по которым разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 г., установлен лимит административных расходов. К ним относится и реклама, отмечают эксперты.
По новым правилам, застройщик не вправе тратить больше 10% от общей стоимости строительства за весь период на "прочие расходы". По вновь установленным правилам, рекламную кампанию можно начинать с момента регистрации первого ДДУ. При этом банк получает право блокировать любую операцию.
Застройщик не сможет, как это делалось раньше, увеличить изначально запланированный маркетинговый бюджет по ходу реализации проекта. Из-за этого застройщики будут использовать консервативные методы. Поэтому, как считают аналитики, рекламная активность станет менее зависимой от темпов продаж.
По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, среди каналов продвижения эксперты единодушно ставят на первое место интернет.
"Наиболее дорогие каналы (телевидение и радио) сегодня не используются так широко, как интернет", — подчеркнула Мария Литинецкая.
Фото: domofond.ru
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