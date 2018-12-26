Россияне предпочитают Турцию и Болгарию для покупки жилья за рубежом

Россияне, имеющие возможность приобретать недвижимость за рубежом, предпочитают Болгарию и Турцию, пишет "Российская газета".
По данным Финансового университета при Правительстве РФ, кроме Болгарии и Турции среди стран, пользующихся популярностью у россиян, эксперты называют Германию, Чехию, Кипр и Черногорию. Когда-то востребованная Испания постепенно теряет свои позиции.
В исследовании отмечается, что интерес граждан России к зарубежной недвижимости с 2016 года вырос на 70%. Тем не менее реальную возможность приобретать жилье за границей имеют только 2,5% опрошенных. 83% от общего спроса на недвижимость приходится на квартиры и жилые дома.
Эксперты отмечают, что спрос россиян на недвижимость в Турции, например, вырос за два года почти в 4 раза. Спрос на Болгарию вырос в 2,5 раза. На недвижимость в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории — в 2 раза.
По мнению аналитиков, спрос на недвижимость на курортах Болгарии и Турции объясняется тем, что жилье в этих странах сегодня находится примерно в одной, наиболее доступной ценовой категории. Это и обеспечивает ее популярность среди россиян.
Фото: summerhotels.ru
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