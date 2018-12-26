Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлен до 2023 года

Действие особого порядка применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в сферах имущественных и земельных отношений, а также кадастрового учета недвижимости, будет продлено до 2023 года, информирует ТАСС.
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2023 года действие особого порядка применения российского законодательства на полуострове в сферах земельных и имущественных отношений. А также кадастрового учета, госрегистрации прав и сделок с недвижимостью.
Поправки внесены в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Срок действия особенностей применения российского законодательства на территории Крыма в указанных сферах в настоящее время установлен до 1 января 2019 года.
Помимо этого, до 31 декабря 2020 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.
По мнению законодателей, принятие этих поправок позволит завершить процесс интеграции крымского региона в экономическую и правовую систему Российской Федерации.
Фото: planetadorog.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Жителям Крыма и Севастополя облегчат регистрацию недвижимости
Крым просит еще 200 миллиардов рублей
Крым стал лидером по росту ипотеки и по ипотечным долгам
Проданный кардиологический санаторий "Ливадия" в Крыму сохранит свой профиль
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых известных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в поп-культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.