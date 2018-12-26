Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлен до 2023 года

Действие особого порядка применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в сферах имущественных и земельных отношений, а также кадастрового учета недвижимости, будет продлено до 2023 года, информирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2023 года действие особого порядка применения российского законодательства на полуострове в сферах земельных и имущественных отношений. А также кадастрового учета, госрегистрации прав и сделок с недвижимостью.

Поправки внесены в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Срок действия особенностей применения российского законодательства на территории Крыма в указанных сферах в настоящее время установлен до 1 января 2019 года.

Помимо этого, до 31 декабря 2020 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.

По мнению законодателей, принятие этих поправок позволит завершить процесс интеграции крымского региона в экономическую и правовую систему Российской Федерации.

Фото: planetadorog.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Крым просит еще 200 миллиардов рублей

Крым стал лидером по росту ипотеки и по ипотечным долгам

Проданный кардиологический санаторий "Ливадия" в Крыму сохранит свой профиль﻿