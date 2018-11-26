Певец Шура стал жертвой черных риэлторов

Российский эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев), лишился единственного жилья — квартиры в центре Москвы. Об этом Шура написал в социальной сети. Стоимость квартиры оценивается примерно в 60 миллионов рублей.

Сообщается, что жилплощадь артист приобрел в 2003 году. По словам певца, в тот момент он лечился от наркотической зависимости. Опасаясь срыва, Шура принял решение переписать недвижимость на другого человека.

По словам популярного певца, недавно выяснилось, что квартиру забирают за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно.

"В свои 43 года я — бомж", — заявил Шура, выступая на телевизионном ток-шоу.

Шура добавил, что его адвокат уже обратился в правоохранительные органы.

Сейчас Александр Медведев планирует взять ипотеку под новое жилье, пока не разрешится ситуация с его нынешней квартирой.

По другим сведениям, юристы сомневаются, что Шуре удастся вернуться свое жилье.

Напомним, что Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Шура стал популярным в 1990-е годы композициями "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".

Фото: rumenews.com

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