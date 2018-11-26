Агентства недвижимости и рекламные агентства приглашаются к участию в Move Realty Awards

Организаторы ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019 расширили перечень специальных номинаций и добавили две новые номинации — "Лучшее агентство недвижимости" и "Лучшее рекламное агентство".

В 5-й юбилейной премии впервые примут участие агентства недвижимости и рекламные агентства, которые оказывают услуги для компаний-застройщиков. Это позволит более полно охватить всех участников рынка жилой недвижимости и вручить награды лучшим. Прием заявок продлится до 10 декабря.

Напомним, что участники премии могут заявить о себе и своих объектах в 21 номинации. Основные номинации премии предполагают участие объектов недвижимости (жилых комплексов, апартаментов и коттеджных поселков) и традиционно разделены в зависимости от класса и территориального расположения жилья (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ЛО).

Новые номинации добавлены в блок специальных номинаций. В частности: "Девелопер года", "Лучшая ипотечная программа", "Лучшее архитектурное решение" и "Народный выбор".

Выбрать номинацию и подать заявку: moverealtyawards.ru/request

Учредитель премии: Ведущий федеральный портал о недвижимости Move. ru.

При поддержке: Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и Ассоциации инвесторов Москвы, а также Петербургского дома недвижимости.

Информационные партнеры: информационный портал "Вести.Недвижимость", программа "Честный дом" на радио Mediametrics, медиахолдинг "Правда.Ру", "Интерфакс-Недвижимость", телеканал "ПРО БИЗНЕС", "Мир Квартир", Restate. ru, "Новострой-М", "Индикаторы рынка недвижимости", Всеновостройки. ру, NSP. ru, BSN. ru, KVARTIRAvMOSKVE. ru, KVARTIRAzaMKAD. ru, Domex. ru, Novostroyki. org, Tatre. ru, "Разумная недвижимость", "НовостройСити", НайдиКвартиру. ру, Zemer. ru, "Дайджест Недвижимости", TutRealty. ru, "Строительный эксперт", "Строительная газета", "Строительная орбита", DOM& podium.

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