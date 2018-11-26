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Железную дорогу в Крыму перенесут из-за древней усадьбы﻿

Недвижимость

Античная усадьба времен Боспорского царства станет причиной корректировки маршрута железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Принято решение сохранить обнаруженное археологами древнее поселение и перенести спроектированную железную дорогу так, чтобы она его не задевала. Новый маршрут пройдет на 700-900 метров южнее изначального.

По мнению строительных экспертов, перенос участка трассы не повлияет на срок его сдачи. Он заработает одновременно с мостом, в декабре 2019 года.

Напомним, что о древней находке стало известно 9 ноября. Исследователи Института археологии РАН обнаружили античное поселение на востоке Крыма. Манитра располагалась на площади приблизительно 5 кв.км. Археологи предполагают, что она принадлежала боспорскому аристократу или даже представителю царской династии.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — "Стройгазмонтаж". Стоимость работ составляет 16,95 млрд рублей. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.

Фото: kraevedspb.ru

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Темы Крым Керч недвижимость Крымский мост строительство железная дорога
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