Античная усадьба времен Боспорского царства станет причиной корректировки маршрута железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
Принято решение сохранить обнаруженное археологами древнее поселение и перенести спроектированную железную дорогу так, чтобы она его не задевала. Новый маршрут пройдет на 700-900 метров южнее изначального.
По мнению строительных экспертов, перенос участка трассы не повлияет на срок его сдачи. Он заработает одновременно с мостом, в декабре 2019 года.
Напомним, что о древней находке стало известно 9 ноября. Исследователи Института археологии РАН обнаружили античное поселение на востоке Крыма. Манитра располагалась на площади приблизительно 5 кв.км. Археологи предполагают, что она принадлежала боспорскому аристократу или даже представителю царской династии.
Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — "Стройгазмонтаж". Стоимость работ составляет 16,95 млрд рублей. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.
Фото: kraevedspb.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Археологи из России обнаружили в Крыму уникальные...
В Крыму археологи нашли древнегреческий склеп времен...
Археологи нашли в Крыму захоронения и постройки IV...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
ФСБ посоветовала украинской власти поразмышлять о возможных последствиях своих необдуманных действий.
В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.
Во Франции беспорядки по поводу минимального повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели эпические масштабы. В России цена взлетает на 10% - и тишина