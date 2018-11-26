В результате десятилетних спасательных работ знаменитая колокольня в Италии приблизилась к своей вертикальной оси почти на полметра и застыла. Таким образом, слухи о скором окончательном падении башни развеялись.
Семиярусная колокольня в итальянском городе Пизе после нескольких сотен лет медленно склонялась к земле. Ее красотой восхищался еще Галилей. Теперь башня замерла в полной безмятежности. По утверждению экспертов, в таком состоянии средневековое строение простоит еще как минимум триста лет.
Напомним, что башня в Пизе, которой суждено было стать одним из самых известных зданий в мире, была возведена в XII — XIV вв. Она начала крениться еще на стадии строительства. Виной тому был неустойчивый грунт. В течение восьми веков башня продолжала падать со скоростью примерно 1 мм в год.
Итальянские власти забили тревогу в конце XX в., когда ситуация стала критической: башня могла рухнуть в любой момент. С 1993 по 2001 год международная группа ученых проводила работы по ее стабилизации. Сначала с северной стороны колокольни был сделан подкоп и извлечены 70 т грунта, затем конструкцию "привязали" к земле тросами. Вся операция заняла десять лет и обошлась бюджету в $40 миллионов.
Впрочем, деньги были потрачены не напрасно. Уклон башни действительно начал уменьшаться. За семь лет строение приблизилось к своей вертикальной оси на 48 сантиметров.
Фото: newsland.com
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