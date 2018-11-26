Квартиру в Москве меньше чем за 4 млн рублей купить довольно сложно. Но эксперты портала «МИР КВАРТИР» обнаружили самое бюджетное жилье в столичном регионе.
Самая дешевая на сегодняшний день квартира в столице нашлась даже не в присоединенных территориях, как можно было бы ожидать, а в «старой». Правда, далеко за пределами МКАД. Квартира располагается в Зеленограде на первом этаже 12-этажки.
Площадь такого жилья составляет всего 15 метров. Зато рядом лесной массив и озеро Быково болото. Есть остановка общественного транспорта. И главное, цена совершенно невероятная для жилища с московской пропиской - 1 600 000 рублей.
Эксперты отмечают, что и в Новой Москве встречаются экстремально дешевые объекты. Например, в поселке Первомайском в 30 км от Москвы квартира со столичной пропиской площадью 14 кв.м продается за 1 800 000 рублей. Квартира находится на первом этаже малоэтажной новостройки. Есть даже отделка. Автобус ходит до метро Саларьево.
Средняя квартира в «большой» Москве на вторичном рынке стоит 11,5 млн рублей, в Новой Москве - 5,2 млн. Среднюю московскую студию, по оценкам экспертов, продают за 5,3 млн рублей.
Фото: rb.ru
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