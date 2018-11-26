Иностранные инвесторы уходят с рынка недвижимости﻿

По итогам 2018-го объем инвестиций в коммерческую недвижимость России снизится в разы, говорится в сообщении компании Cushman & Wakefield.

По прогнозам экспертов, по результатам текущего года инвесторы потратят на коммерческие объекты в России 1,2 миллиарда евро. С начала года по сентябрь включительно объем вложений составил 0,7 миллиарда евро. И тем не менее аналитики ожидают некоторого улучшения ситуации в 2019-м.

Если в прошлом году чистый отток иностранных инвестиций составил 0,8 миллиарда евро, то по итогам трех кварталов текущего года чистый отток составил лишь девять миллионов. В связи с этим можно сделать вывод о том, что выход иностранных инвесторов с рынка фактически закончен.

По данным Cushman & Wakefield, всего в январе — сентябре инвесторы вложили в коммерческую недвижимость Центральной и Восточной Европы 7,4 миллиарда евро. Наибольшая доля средств была потрачена на польские объекты. Чехия и Венгрия демонстрируют устойчивые показатели. При этом Россия показывает возможности на перспективу. Самыми активными сегментами рынка для инвестиций в регионе становятся офисная и торговая недвижимость.

Фото: quant-ict.nl

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