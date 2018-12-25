Обманутым дольщикам Петербурга обещают квартиры не позднее 2020 года﻿

85% обманутых дольщиков получат квартиры уже в 2019 году, оставшиеся 15% — не позднее 2020-го, сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства Северной столицы сообщил, что состоялось совещание по поручению Президента Российской Федерации по вопросу обманутых дольщиков. Его итогом стало подписание обязательств сторон — инвесторов и строителей.

Результатом договоренностей стали следующие обязательства: 85% обманутых дольщиков получат квартиры уже в следующем году. Остальные 15% — не позднее 2020-го.

По словам губернатора, в настоящее время идет процедура банкротства. Надо посмотреть, сколько необходимо средств инвестировать в эти объекты для их окончательной достройки.

"Люди попали в горе. Мы будем искать пути решения этого вопроса. Поручения Президента не обсуждаются. Они выполняются", — подчеркнул Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе во время большой пресс-конференции активистка движения обманутых дольщиков Алла Андреева рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблемах ГК "Город". Путин дал поручение Беглову разобраться с проблемами дольщиков.

Фото: ok-inform.ru

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