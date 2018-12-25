Аварийные квартиры в Санкт-Петербурге растут в спросе﻿

Более половины объектов недвижимости, которые от лица Петербурга в 2018 году продал фонд имущества — аварийные квартиры, сообщает "Фонтанка.Ру". По ряду объектов покупатели готовы платить со значительным превышением.

По словам главы фонда имущества Дениса Мартюшева, город смог реализовать почти 350 из 506 выставленных на продажу объектов. Среди купленных -более 55% приходится на аварийные квартиры. На втором месте по востребованности стоят встроенные помещения (аренда и собственность) — 29,1%. На третьем — здания (10%).

Издание отмечает, что торговля принадлежащими городу аварийными квартирами, в частности, расселенными в свое время коммуналками, набирает обороты. Если в 2016 году таких объектов было всего 67, а их общая площадь составляла 5,9 тысяч кв.м, то в 2018 году фонд реализовал 193 квартиры в сумме на 12,6 тысяч кв.м.

Особенность таких сделок у том, что новые собственники получают недвижимость на инвестиционных условиях. Они обязаны в течение определенного времени, обычно 2-3 лет, восстановить жилье.

Подобные предложения пользуются популярностью. К примеру, коэффициент превышения при продаже трех квартир в Кузнечном переулке, 19-21 по итогам торгов составил 1,64. Цена продажи колебалась от 62,7 до 67,8 тысяч рублей за "квадрат". В среднем, крупные квартирные лоты от 1000 квадратных метров уходили с молотка по цене 20-25 тысяч рублей за квадрат. Небольшие лоты или единичные объекты — 40-45 тысяч зап кв.м.

Фото: bsn. ru

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