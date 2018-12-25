Жилье по программе реновации выставят на рынок только через пять лет﻿﻿

Квартиры, построенные по программе реновации жилья в Москве, не выйдут на рынок в ближайшие три-пять лет, сообщает РИА Недвижимость.
По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в ближайшие три-пять лет квартир появляться не будет. Потому что большой спрос у жителей по докупке жилплощади в домах по реновации.
"Примерно 8-10% жителей, которые переезжают, хотят докупить квадратные метры", — подчеркнул чиновник.
По его мнению, в будущем этот процент будет увеличиваться. Людям нравятся квартиры по программе реновации и их цена. Задача на ближайшие пять лет — поднять волну переселения. А не выдавать эти квартиры на рынок.
Глава строительного комплекса Москвы добавил, что в ближайшие годы в городской бюджет станут поступать средства от продажи первых этажей коммерческих помещений. А также деньги от продажи парковок.
Со временем фонд реновации должен выйти на самоокупаемость. Чтобы точно в течение 15 лет, несмотря ни на какие кризисы, фонд программу реновации реализовал.
Фото: lenta.ru
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