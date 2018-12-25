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Источник Правда.Ру

Банкам снизят требования для работы со средствами дольщиков﻿

Недвижимость

Согласно выпущенному российским правительством проекту постановления, снижаются требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета, где до окончания строительства дома будут размещаться средства дольщиков, пишет "Коммерсантъ".

Банкам снизят требования для работы со средствами дольщиков﻿. 396382.jpeg

Эксперты считают, что число банков, которые смогут работать со средствами дольщиков, увеличится в полтора раза, но риски вырастут. По новому законопроекту, для работы с эскроу-счетами банкам будет достаточно иметь рейтинг не А- (умеренно высокий уровень надежности), а BBB- (на три ступени ниже — умеренный уровень надежности) от агентств АКРА или "Эксперт РА". Власти уверены, что это расширит список кредитных организаций, которые смогут работать с деньгами дольщиков. Также это сделает финансирование строек доступнее для застройщиков.

В настоящее время только 11 российских банков с высоким рейтингом осуществляют кредитование строек, но и они представлены не во всех регионах. В то же время банков с рейтингом от ВВВ- и выше сейчас насчитывается более ста, отмечает "Коммерсант".

По мнению аналитиков, доступ банков с более низкими рейтингами к работе с эскроу-счетами сопряжены с рисками. Надежность системы может снизиться. В частности, вдвое больше шансов, что рухнет один из банков из расширенного списка.

Фото: spmag.ru

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