Треть предложений в новостройках Москвы "зависла" из-за страховщиков﻿

Основную часть предложения на первичном рынке жилья в Москве не затронули проблемы страховых компаний, сообщает компания "Метриум". Однако в трети новостройках продажи пришлось приостановить.

По мнению аналитиков, приостановка продаж связана с исключением компаний "Респект" и "Проминстрах" из списка страховых организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности девелоперов. Ситуация затронула 29,1% предложения на первичном рынке Москвы.

Реализация остальных 70,9% квартир может продолжаться. Это происходит в силу того, что это проекты, сделки в которых не сопровождаются отчислениями в пользу проблемных страховых компаний. По данным "Метриум", меньше всего оказался затронут рынок новостроек Новой Москвы.

Эксперты отмечают, что страхование является далеко не единственной формой обеспечения обязательств застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ). В частности, застройщики могут заручиться банковской гарантией или вступить в Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. А также они могут вносить взносы в Фонд защиты дольщиков.

Фото: megaobzor.com

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