Основную часть предложения на первичном рынке жилья в Москве не затронули проблемы страховых компаний, сообщает компания "Метриум". Однако в трети новостройках продажи пришлось приостановить.
По мнению аналитиков, приостановка продаж связана с исключением компаний "Респект" и "Проминстрах" из списка страховых организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности девелоперов. Ситуация затронула 29,1% предложения на первичном рынке Москвы.
Реализация остальных 70,9% квартир может продолжаться. Это происходит в силу того, что это проекты, сделки в которых не сопровождаются отчислениями в пользу проблемных страховых компаний. По данным "Метриум", меньше всего оказался затронут рынок новостроек Новой Москвы.
Эксперты отмечают, что страхование является далеко не единственной формой обеспечения обязательств застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ). В частности, застройщики могут заручиться банковской гарантией или вступить в Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. А также они могут вносить взносы в Фонд защиты дольщиков.
Фото: megaobzor.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Спрос на новостройки Москвы увеличился за год в полтора раза
|Проблемные новостройки обеспечат социальной инфраструктурой
Новогодние скидки на новостройки доходят до 20%
|Спрос на новостройки в Новой Москве резко возрос
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С какой целью президент Белоруссии распространяет слухи о том, что Россия готова поглотить Белоруссию, рассказывает эксперт "Правды.Ру" Дмитрий Болкунец.