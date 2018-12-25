В Москве воссоздали квартиру Александра Солженицына﻿

На Тверской улице в Москве открыли музей-квартиру Александра Солженицына, сообщает портал московской мэрии. Здесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ". В экспозицию вошло около 500 мемориальных предметов.

Квартира расположена на первом этаже корпуса 8 дома 12 на Тверской улице. Здесь Солженицын жил до 12 февраля 1974 года, когда его арестовали после выхода романа "Архипелаг ГУЛАГ". Писателя обвинили в измене родине. На следующий день его выслали из СССР. В этой квартире он жил затем с 1994 по 2002 годы.

Экспозиция музея-квартиры рассказывает о жизни и творчестве Солженицына. Музейная часть делится на тематические секции: "Кухня Солженицыных", воссоздающая неповторимую атмосферу жизни интеллигенции 1970-х гг., зал "Нобелиана", "Арест", "Работа над "Красным колесом"", "Фотолаборатория 1970-х гг.", "Кабинет Солженицына 1990-х гг.".

В этом же доме выделена под музей еще одна квартира. В ней находится небольшая библиотека, где будут проходить лекции, кинопоказы и занятия для детей.

Фото: rg.ru

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