Интерес иностранцев к жилью в Москве растет﻿

Спрос из ближнего зарубежья в основном концентрируется на Москве (ее смотрят 82%), потом идут Петербург (7,7%), Московская область (7,2%), остальные регионы — 3,1%, сообщает "МИР КВАРТИР". За год интерес к столице вырос на 2%.

По данным экспертов, запросы на недвижимость в Москве распределяются следующим образом. Покупатели из регионов — 10,5%, из стран ближнего зарубежья (бывшего СССР) — 2,2%, из дальнего зарубежья — 0,4%. Остальное составляют москвичи 71,1% и жители Подмосковья — 15,8%.

Правда, по сравнению с прошлым годом количество запросов на московскую недвижимость из регионов упало на 2,2%, из Подмосковья — на 1,2%, из стран бывшего СССР — на 0,8%. Дальнее зарубежье осталось примерно на том же уровне. Доля москвичей выросла.

Недвижимостью в Московской области, причем как квартирами, так и домами, интересуется 4,3% людей из регионов, 0,2% из ближнего зарубежья. Дальнее зарубежье стремится в этом сегменте к нулю. Жилье в Подмосковье покупают жители области — 65,7% и москвичи — 29,8%.

Среди стран ближнего зарубежья по спросу на столичную недвижимость лидирует Украина — 31,7% (-7,4% за год). Затем идут Казахстан — 21% (+6,1% за год) и Белоруссия — 10,2% (+1,5%).

В меньшей степени, но достаточно регулярно интересуются жильем в столице России граждане Латвии, Азербайджана, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдовы, Киргизии и Армении.

Фото: realty.rbc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жилье в Москве подорожает на 15% из-за рисков девелоперов - прогноз

Спрос на жилье в Москве вырастет вдвое

Спрос на элитное жилье в Москве вырос на 30%

Застройщики повышают цены на жилье в Москве