СИЗО "Бутырка" предложили превратить в досуговый центр

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов предложил сделать московский следственный изолятор "Бутырка" центром досуга, сообщает РИА-Новости.

По словам депутата, подобный проект успешно осуществлен в Санкт-Петербурге на месте бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия. Депутат считает, что петербургская "Бутылка" удачно совместила себе ярмарки, точки общепита и историческую часть. При этом любой желающий может зайти и познакомиться с помещениями, которые раньше были тюремными камерами. "Бутырка" может обрести в своем дворе ярмарки, кафе и музейную часть.

Напомним, что следственный изолятор "Бутырка" расположен в замке 17-го века в Тверском районе столицы и является памятником истории и архитектуры. В середине декабря стало известно, что его решили закрыть. После закрытия она перейдет в собственность городских властей.

Кроме "Бутырки" московские власти решили закрыть и еще одно известное в столице СИЗО — "Красная Пресня". Заключенные же переедут в другую тюрьму. Ее только планируется построить.

Фото: ru. wikipedia.org

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