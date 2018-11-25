Ипотечники смогут определять сумму ежемесячных взносов﻿

Заёмщики сами смогут решать сколько ежемесячно вносить взносы за ипотечное банковское кредитование. Новые поправки предлагается внести в закон о потребительском займе.

Центробанк предложил новую программу помощи гражданам, выплачивающим ипотечные займы. Но это будет касаться только тех заемщиков, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

В частности, граждане, оказавшиеся без работы, либо те, у кого произошли какие-то проблемы в семье, не позволяющие им своевременно гасить долг по ипотеке, смогут обратиться к своим кредиторам с просьбой снизить им регулярные платежи.

При этом помощь должна предоставляться на срок не менее 6 месяцев. Заемщики могут претендовать на скидку не менее, чем 50% от суммы платежа. Механизм программы помощи заключается в том, что платежи на время сокращаются. При этом срок выплат по договору увеличивается.

Поправки к закону о потребительском займе, регулирующем в том числе ипотеку уже разработаны. В соответствии с ними гражданин сможет обратиться в банк за реструктуризацией платежей раз в 5 лет. С оговоркой, что это произойдет в том случае, если общесемейный доход упадет на 30% или если на ту же величину вырастут ипотечные платежи. Размер задолженности перед банком при этом не должен превышать 10 млн. рублей. Ожидается, что закон вступить в силу уже в будущем году.

Фото: lgotyinfo.ru

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