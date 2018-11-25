Особняк "королевы соула" Ареты Франклин продали за $300 тыс.﻿

Принадлежавший Арете Франклин особняк в Детройте, родном городе американской певицы, продали за $300 тыс. Как пишет газета The Detroit News, это трехэтажный кирпичный дом, общая площадь помещений которого составляет 520 квадратных метров.

Легенда соула ушла из жизни 16 августа этого года в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы.

Дом был построен в 1927 году. Как отмечается, покупатель вместе с особняком также получил участок площадью около 2 тыс. квадратных метров. На продажу его выставили душеприказчики "королевы соула".

Сообщается, что его приобрел житель Мичигана. Сообщается, что вся недвижимость в Детройте, принадлежавшая Франклин, к настоящему времени распродана. При этом, пока не был куплен особняк стоимостью $800 тыс., находящийся недалеко от Детройта — в городе Блумфилд-Хиллс и также принадлежавший певице.

Проданный за $300 тыс. особняк находится в центре Детройта рядом с гольф-клубом. В особняке насчитывается пять спален, шесть ванных комнат, три камина. Франклин купила дом в 1993 году.

В 2008 году певица едва не лишилась особняка из-за ошибки юристов, в результате которой не были своевременно уплачены налоги на недвижимость в размере $19 тыс. В итоге Франклин предоставила требуемую сумму и сохранила свой дом.

Франклин родилась в 1942 году в Мемфисе (штат Теннесси), но росла в Детройте, там же началась ее музыкальная карьера. "Королева соула" жила в этом городе с начала 1980-х годов и до своей смерти.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone назвал ее "величайшей певицей Америки".

Ранее сообщалось, что фильм об Арете Франклин снимут с полки через 46 лет после создания.

Фото: news.day.az

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