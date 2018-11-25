Снос еще 27 объектов самостроя намечен в Москве﻿

Более 5,3 тыс. объектов самовольного строительства снесено в Москве с 2014 года. Общая площадь этих объектов составляет около 1,6 млн кв.м, информирует пресс-служба Государственной инспекции по недвижимости города Москвы.

Последний список объектов незаконного строительства столичные власти опубликовали 8 октября. Он не относится к так называемому "волновому" сносу и включает в себя 27 объектов. Это пристройки и надстройки к зданиям, а также отдельно стоящие сооружения. Сроки их сноса разные. По каждому объекту имеется решение суда.

По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, столица должна быть полностью зачищена от самовольных построек.

Напомним, что правительство Москвы в декабре 2015 года утвердило список первой волны сноса самостроев. Он состоял из 104 объектов. 97 из них были принудительно снесены в ночь на 9 февраля 2016 года. За последующие четыре волны был демонтирован еще 271 объект.

Фото: miaran. ru

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