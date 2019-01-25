Перечень методик обмана дольщиков предложили создать депутаты Госдумы﻿

В Госдуме предложили составить перечень методик обмана дольщиков для исключения возможности мошенничества, сообщает РБК. Парламентарии хотят внести поправки в законодательство и впредь исключить возможность мошеннических действий в области долевого строительства.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова выступила с предложением подготовить перечень новых методик обмана участников долевого строительства. По ее мнению, подобные схемы используют мошенники. И поэтому важно как можно быстрее законодательно исключить применение таких механизмов.

С такой инициативой Ольга Алимова вышла в ходе заседания рабочей группы по защите прав дольщиков, проводимого в нижней палате парламента.

По ее словам, между записанными в законодательстве нормами и правоприменительной практикой большая пропасть. "Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто знают, чем воспользовались мошенники в той или иной ситуации, используя пробелы в законодательстве, сообщили об этом", — подчеркнула Алимова.

Напомним, что на данный момент, в России насчитывается 898 проблемных новостроек. В реестр обманутых дольщиков включены 38,7 тыс. граждан страны.

Фото: m.rostovgazeta.ru

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