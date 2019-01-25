Регистрацию недвижимости на дачных участках надо упростить — Хуснуллин﻿

Количество документов для государственной регистрации недвижимости на дачных и садовых участках должно быть сокращено, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заммэра Москвы Марата Хуснуллина

На заседании проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда" в правительстве РФ чиновник выступил с предложением облегчить владельцам эту процедуру. Он напомнил, что с 2019 года при регистрации дачных участков жителям нужно предоставлять Стройнадзору 12 справок. До этого был уведомительный характер — три документа.

"Поэтому у нас есть предложение вернуться к прежнему порядку, или сократить количество документов. Это будет реальная помощь в оформлении построенного жилья", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра добавил, что видит в домах на дачных участках большой резерв для всего столичного региона. При этом рост количества документов увеличивает нагрузку на органы Стройнадзора, а также собственников, которые несут затраты на их оформление.

Фото: tsargrad. tv

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