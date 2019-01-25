Власти Сочи объявили войну самостроям﻿﻿

Власти Сочи активизировали борьбу с самостроями и намерены полностью разобраться с данной проблемой, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

По словам мэра города-курорта, ситуация с самостроями в Сочи сейчас стала самым наболевшим вопросом. "Мы сами инициировали снос незаконно возведенных домов", — отметил Анатолий Пахомов. По его словам, более 20 лет на курорте существовала схема незаконного возведения домов.

Раньше застройщик узаконивал самострои через суды. Сейчас из более 500 таких объектов только 61 узаконен судом. В настоящее время власти Сочи намерены активизировать снос незаконных домостроений.

"Мы ввязались в борьбу и нам надо победить. Я понимаю, что у нас есть обиженные покупатели, но они все знали. Все прекрасно понимали и сейчас пытаются "зацепиться за соломинку", — подчеркнул мэр.

Сообщается, что многоквартирные дома возводились на участках, оформляемых под индивидуальное жилое строительство. Таких домов на данный момент 54. Они будут снесены по решению суда.

Отмечается, что застройщики, которые сами не захотят сносить незаконные дома, будут ежедневно платить в бюджет по 10 тыс. рублей.

Фото: yogopolis.ru

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