Бывший доходный дом Алексея Хомякова в центре столицы, где проходили съемки советского фильма "Служебный роман", отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, информирует портал правительства Москвы.
Сообщается, что здание построено на рубеже XIX-XX столетий по проекту Иванова-Шица и Геппенера в стиле модерн. Главная его особенность заключается в граненом эркере с балконом в резном каменном ограждении.
Главные фасады дома, выходящие на улицы Петровку и Кузнецкий Мост, выполнены из камня и штукатурки и отделаны рустом. Внутри сохранились лестницы с деревянными поручнями и ажурными металлическими ограждениями.
По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали главные герои фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" — Калугина и Новосельцев.
Известно, что в разные годы в здании располагались отдел здравоохранения, министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР, а также агентство морского и речного флота.
Помимо этого, в доходном доме жили: оперный певец Н. А. Шевелев, артисты МХАТ Л. М. Леонидов и М. П. Болдуман, исследователь, геолог и географ В. А. Обручев.
Здание дома Хомякова является важной частью исторической застройки улиц Петровка и Кузнецкий мост. Отныне как владельцам, так и арендаторам здания запрещено нарушать его исторический облик. Любой ремонт или реставрация должны вестись под строгим контролем экспертов.
Фото: view. msk.ru
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