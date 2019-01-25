Краснодарский край и Ростовская область лидируют по числу долгостроев и обманутых дольщиков

Лидерами по количеству проблемных объектов являются Краснодарский край и Ростовская область, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление Минстроя.
Всего по состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывается 68 субъектов, где расположены 898 проблемных новостроек. В число обманутых дольщиков включены 38,7 тыс. граждан. Об этом заявил замминистра строительства Никита Стасишин. В лидерах по числу таких объектов значатся Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская и Самарская области.
По словам замглавы Минстроя, понятны проблемы Подмосковья и Санкт-Петербурга. Однако ситуация в Ленобласти вызывает тревогу из-за большого количества долгостроев и обманутых граждан.
Проблемные объекты сегодня отсутствуют в 17 регионах России. В Москве насчитывается 260 долгостроев. Как заявляли столичные власти, достроить и ввести в эксплуатацию осталось 138 зданий, 105 объектов были снесены, еще на 200 площадках ведутся строительные работы.
Фото: kuban. aif.ru
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