Краснодарский край и Ростовская область лидируют по числу долгостроев и обманутых дольщиков

Лидерами по количеству проблемных объектов являются Краснодарский край и Ростовская область, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление Минстроя.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывается 68 субъектов, где расположены 898 проблемных новостроек. В число обманутых дольщиков включены 38,7 тыс. граждан. Об этом заявил замминистра строительства Никита Стасишин. В лидерах по числу таких объектов значатся Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская и Самарская области.

По словам замглавы Минстроя, понятны проблемы Подмосковья и Санкт-Петербурга. Однако ситуация в Ленобласти вызывает тревогу из-за большого количества долгостроев и обманутых граждан.

Проблемные объекты сегодня отсутствуют в 17 регионах России. В Москве насчитывается 260 долгостроев. Как заявляли столичные власти, достроить и ввести в эксплуатацию осталось 138 зданий, 105 объектов были снесены, еще на 200 площадках ведутся строительные работы.

Фото: kuban. aif.ru

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