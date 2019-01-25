Минстрой и Минфин готовы обсудить условия "строительной амнистии"﻿

Минстрой и Минфин готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", пишет "Коммерсант". Опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать.

Отмечается, что Минфин пока не готов к фронтальному субсидированию всего сектора и может принять к рассмотрению только "прозрачные рыночные инструменты" поддержки рынка ипотечного кредитования.

Одним из важнейших инструментом может стать "амнистия" уже начатых строек, не подпадающих под критерии проектного финансирования. По предварительной оценке, они составляют на сегодняшний день до 30% реализуемых проектов.

По данным ЦБ на 1 декабря, средневзвешенная ставка составила 9,54%. После повышения регулятором 14 декабря ключевой ставки до 7,75% ряд банков также повысил ставки по ипотеке. Некоторые кредитные организации сообщили о намерении их сохранить. Но средний показатель все равно вырастет.

Помимо этого, участники рынка не исключают и возможности дальнейшего повышения ставки ЦБ. И как следствие, ставок по ипотечным кредитам.

Фото: radidomapro.ru

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