Получить страховку за жилье разрешат без объявления ЧС﻿

В рамках закона о добровольном страховании жилья от ЧС россияне смогут получить страховое возмещение, даже если региональные власти официально не объявят о введении ЧС, информирует "Интерфакс".

По словам замглавы департамента финансового рынка Минфина РФ Веры Балакиревой, есть постановление правительства о квалификации ЧС природного и техногенного характера. Там уровень ЧС выстроен в зависимости от количества пострадавших и материального ущерба.

"Если случившееся событие будет соответствовать этим критерием, то ЧС, независимо от того, будет ли она официально введена или нет, будет квалифицироваться, что она наступила", — подчеркнула В. Балакирева.

В основном ситуация признается ЧС, если число пострадавших превышает 50 человек. Введение ЧС на определенной территории зависит от решения региональных властей.

"Факт разрушений, факты причинения вреда жизни и здоровью граждан — они есть, и, соответственно, выплата по возмещению ущерба должна производиться", — пояснила чиновница.

Гражданин, застраховавший жилую недвижимость по новому закону, может получить выплату в большем объёме, так как в выплате будет участвовать ещё и страховщик. Владельцы, не застраховавшие свои дома, но пострадавшие от ЧС, все равно продолжат получать материальную компенсацию из средств федерального и регионального бюджетов.

Фото: sobesednik. ru

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