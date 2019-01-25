Коммерческое строительство в Великобритании почти остановилось из-за Brexit

Заявки на строительство коммерческих и промышленных объектов в стране почти не подавались впервые за последние шесть лет.

Политическая неопределенность в Соединенном королевстве негативно отразилась на строительном секторе страны, пишет "Коммерсант". В последнем квартале 2018 года заявки на строительство коммерческих и промышленных объектов почти не подавались. И это впервые за последние шесть лет.

Эксперты вновь указывают на Brexit и связанную с ним политическую неопределенность как на серьезный негативный фактор для этого рынка. В частности, количество новых заявок на строительство в последнем квартале прошлого года в стране в целом выросло умеренно.

Однако в двух секторах — коммерческой и промышленной недвижимости — новых заявок вообще не было. И это происходит впервые за последние шесть лет, отмечают аналитики.

Эксперты сходятся во мнении, что приближающийся Brexit вызывает трудности с получением банковских кредитов и обеспечением финансирования строительных проектов. Эксперты отмечают, что замедление строительства особенно заметно в Лондоне и на юго-востоке страны.

Фото: inosmi.ru

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