Коммерческое строительство в Великобритании почти остановилось из-за Brexit

Заявки на строительство коммерческих и промышленных объектов в стране почти не подавались впервые за последние шесть лет.
Политическая неопределенность в Соединенном королевстве негативно отразилась на строительном секторе страны, пишет "Коммерсант". В последнем квартале 2018 года заявки на строительство коммерческих и промышленных объектов почти не подавались. И это впервые за последние шесть лет.
Эксперты вновь указывают на Brexit и связанную с ним политическую неопределенность как на серьезный негативный фактор для этого рынка. В частности, количество новых заявок на строительство в последнем квартале прошлого года в стране в целом выросло умеренно.
Однако в двух секторах — коммерческой и промышленной недвижимости — новых заявок вообще не было. И это происходит впервые за последние шесть лет, отмечают аналитики.
Эксперты сходятся во мнении, что приближающийся Brexit вызывает трудности с получением банковских кредитов и обеспечением финансирования строительных проектов. Эксперты отмечают, что замедление строительства особенно заметно в Лондоне и на юго-востоке страны.
Фото: inosmi.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Жилье в Великобритании подорожает после Брексита - Savillis
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Тереза Мэй намерена запустить брексит без согласования с британским парламентом
Англичане уезжают из Лондона из-за цен на жилье
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.