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Кабмин обсудит проблемы застройщиков с эскроу-счетами — Медведев﻿

Недвижимость

 

Кабмин обсудит проблемы застройщиков с эскроу-счетами — Медведев﻿. 396354.jpeg

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство обсудит проблемы застройщиков с переходом на эскроу-счета, сообщает ТАСС.

Российский премьер подчеркнул, что проблема спроса на жилье в России зависит от целого ряда составляющих экономики. И прежде всего, от самого состояния экономики страны.

Как сообщает ТАСС изначально тему эскроу-счетов поднял президент Татарстана Рустам Минниханов, который заявил, что спрос на жилье в отсутствие доступной ипотеки весьма низок.

Агентство отмечает, что новая система вводится с целью создания отточенного механизма защиты прав дольщиков. Покупатели квартир в новостройках не должны опасаться, что их деньги пойдут не на покупку квартир, а на другие цели. Помимо этого, в этом случае значительно снижается риск того, что дом превратится в долгострой и пострадают дольщики.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге с долгостроями отчаянно борются. В понедельник пресс-служба министерства жилищной политики Московской области сообщила, что более 250 обманутых дольщиков двух домов в крупных подмосковных долгостроях получили ключи.

Завершен, последний дом "Гусарской баллады" и введен первый из 23 недостроенных домов "Изумрудной долины".

Фото: regnum.ru

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