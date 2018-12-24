Объем кредитования в России в ноябре вырос на треть

Объем кредитования россиян в ноябре вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает ТАСС. По итогам месяца было выдано 3,3 млн новых кредитов на сумму более 813,67 млрд рублей.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выданных кредитов выросло на 8%. Объемы кредитования выросли на 33% по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было выдано 3,06 млн кредитов на 613,89 млрд рублей.
Больше всего в прошлом месяце возросли объемы кредитования наличными. Так, в ноябре было выдано 1,34 млн кредитов наличными на общую сумму 382,21 млрд рублей против 1,13 млн кредитов на 252,86 млрд рублей годом ранее.
Помимо этого, высокие темпы роста показала ипотека. По данным ОКБ, за год средняя сумма ипотеки увеличилась на 13%: с 1,91 до 2,15 млн рублей.
Всего за 11 месяцев этого года банки выдали россиянам 33,47 млн кредитов на общую сумму 7,67 трлн рублей. Таким образом, количество новых кредитов выросло на 18%, а объемы кредитования - на 48%.
Фото: bankist.ru
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