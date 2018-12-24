Эксперты Kalinka International назвали страны Европы, покупка недвижимости в которых в 2019 году будет приносить наибольшую доходность.
В наступающем году будет выгодно вкладывать деньги в недвижимость Восточной Европы. Аналитики компании прогнозируют, что цена объектов в таких странах, как Чехия (прежде всего столица — Прага) и Словения, вырастет на 5-10%.
Эксперты отмечают, что на Кипре недвижимость также будет продолжать дорожать, но уже медленнее — на 10-15%, а не 30%, как было раньше.
Помимо этого на рынке Греции ожидается рост цен на недвижимость. Такую возможность дает получение "золотой визы" в обмен на покупку недвижимости и высокой доходности от сдачи в краткосрочную аренду.
В прошлом году Грецию посетили более 30 млн туристов. Перспективным направлением для инвестиций являются Афины. Аренда недвижимости в этом греческом городе пользуется спросом независимо от сезона.
Самой выгодной считается покупка недвижимости при отельном управлении. Там, где гостиницы сами занимаются сдачей в аренду. Как правило это курортные зоны.
Фото: 420on.cz
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