Недвижимость в Восточной Европе подорожает на 10% — прогноз﻿

Эксперты Kalinka International назвали страны Европы, покупка недвижимости в которых в 2019 году будет приносить наибольшую доходность.

В наступающем году будет выгодно вкладывать деньги в недвижимость Восточной Европы. Аналитики компании прогнозируют, что цена объектов в таких странах, как Чехия (прежде всего столица — Прага) и Словения, вырастет на 5-10%.

Эксперты отмечают, что на Кипре недвижимость также будет продолжать дорожать, но уже медленнее — на 10-15%, а не 30%, как было раньше.

Помимо этого на рынке Греции ожидается рост цен на недвижимость. Такую возможность дает получение "золотой визы" в обмен на покупку недвижимости и высокой доходности от сдачи в краткосрочную аренду.

В прошлом году Грецию посетили более 30 млн туристов. Перспективным направлением для инвестиций являются Афины. Аренда недвижимости в этом греческом городе пользуется спросом независимо от сезона.

Самой выгодной считается покупка недвижимости при отельном управлении. Там, где гостиницы сами занимаются сдачей в аренду. Как правило это курортные зоны.

Фото: 420on.cz

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