Квартиры-студии в центре Петербурга: привлекательно, но рискованно﻿

Спрос на квартиры-студии в центре Петербурга набирает обороты. Такие лоты появляются после расселения многочисленных коммунальных квартир, которых еще немало в Северной столице. Но при покупке таких квартир могут возникнуть сложности, говорится в исследовании компании "Невский Простор".

Прежде всего, затруднения могут возникнуть из-за возможностей коммуникаций. Например, одно дело, если в квартире один санузел. Но если после работ в ней же появляется порядка десяти таких помещений, то это принципиально иная ситуация.

По словам вице-президент Ассоциации риэлторов СПб и ЛО Александра Гиновкера, так называемые мокрые зоны не должны располагаться над жилыми помещениями. В этом случае наиболее удобными объектами будут те квартиры, которые находятся на первом этаже дома.

Качественная перепланировка - весьма дорогое удовольствие. Общая стоимость только согласований может составлять сотни тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что рентабельность таких квартир достаточно высока. Особенно при краткосрочной аренде. Но здесь важна качественная локация. Напомним, что уже достаточно давно обсуждается возможность запрета на размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах.

Фото: baraholka.com.ru

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